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30 мая 2018
07:51:43

В России увеличат размер пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет

Как сообщили в Минтруде, это произойдет до конца года. Сумма пока определяется, сейчас она составляет 50 рублей в месяц, напоминает газета "Известия".

Пособие не индексировалось более 20 лет, выплачивает его работодатель. Согласно разъяснениям Минтруда от 2013 года, если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается.




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