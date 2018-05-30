Как сообщили в Минтруде, это произойдет до конца года. Сумма пока определяется, сейчас она составляет 50 рублей в месяц, напоминает газета "Известия".
Пособие не индексировалось более 20 лет, выплачивает его работодатель. Согласно разъяснениям Минтруда от 2013 года, если мать выходит на работу на условиях полной занятости, выплата пособия прекращается.
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