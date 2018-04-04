Владимир Путин подписал соответствующий закон.
Ранее для того, чтобы доказать факт употребления спиртного водителем, зачастую измерялось содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе. При этом административная ответственность наступала при превышении показателя в 0,16 миллиграмма на литр воздуха.
Теперь к административной ответственности будут также привлекаться водители, в крови которых обнаружат 0,3 и более грамма спирта. Этот закон вступает в силу через 90 дней.
Это случилось сегодня утром на бульваре 50 лет Октября
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы
Об этом сообщает оргкомитет «Россия-2018»
Направление Самара - Сочи станет одним их наиболее интенсивных
В снегу за остановочным павильоном на проспекте Степана Разина мужчина обнаружил свернутую пополам 5-тысячную купюру
Тольяттинские депутаты против выделения средств на корректировку проекта
5,5 лет тюрьмы, лишение прав на 3 года и 300 тысяч компенсации пострадавшей стороне