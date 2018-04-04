Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Ранее для того, чтобы доказать факт употребления спиртного водителем, зачастую измерялось содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе. При этом административная ответственность наступала при превышении показателя в 0,16 миллиграмма на литр воздуха.

Теперь к административной ответственности будут также привлекаться водители, в крови которых обнаружат 0,3 и более грамма спирта. Этот закон вступает в силу через 90 дней.