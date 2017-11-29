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29 ноября 2017
07:48:09

В России установят ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка

Деньги будут выплачиваться до достижения малышом полутора лет. Нововведение вступает в силу с января,  в 2018 году сумма выплаты составит примерно 10,5 тысяч рублей. Об этом сообщил Владимир Путин.Президент также предложил продлить программу по выплате маткапитала до конца 2021 года. Особо нуждающиеся семьи будут получать ежемесячные выплаты по сертификату.

Материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Он предоставляется семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Средства можно направлять на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также на погашение ипотеки.

В Госдуме предложили разрешить покупку на них и  отечественных автомобилей.

Источник Маяк




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