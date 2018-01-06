Подавать документов надо заметно меньше, потому что большую часть будут собирать сами органы опеки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Вряд ли это позитивно отразится на ситуации с усыновлением», — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказала директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

Леонова подчеркнула, что прежняя процедура подачи документов не была существенным препятствием для усыновления детей.