Подавать документов надо заметно меньше, потому что большую часть будут собирать сами органы опеки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
«Вряд ли это позитивно отразится на ситуации с усыновлением», — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказала директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.
Леонова подчеркнула, что прежняя процедура подачи документов не была существенным препятствием для усыновления детей.
Об этом рассказали в администрации.
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