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06 января 2018
16:01:40

В России упростили процедуру усыновления

Подавать документов надо заметно меньше, потому что большую часть будут собирать сами органы опеки. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

«Вряд ли это позитивно отразится на ситуации с усыновлением», — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказала директор фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова.

Леонова подчеркнула, что прежняя процедура подачи документов не была существенным препятствием для усыновления детей.




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