. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Копия документа размещена на официальном интернет-портале правовой информации. Праздник будут отмечать 5 декабря. Путин подписал указ в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН.
В Роскосмосе подтвердили невыведение спутника «Метеор» на целевую орбиту
Программа «Главная тема» с участием и.о. губернатора Самарской области начнется в 19.00 на канале «Россия-24»
Итоги исследования качества жизни за 2017 год подвел Финансовый университет при правительстве России
Стартовала акция «В новый год без долгов»
В областном управлении Роспотребнадзора начала работать «горячая» линия
Об этом сообщает пресс-служба РКЦ «Прогресс»
Общероссийский народный фронт вышел с инициативой о включении всего нашего леса в некий "лесопарковый зеленый пояс".