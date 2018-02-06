Его планируют запустить во втором квартале этого года, — пишет газета «Ведомости». Правда, воспользоваться услугой смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах, которые обслуживает банк. Предполагается, что деньги можно будет снять и без совершения покупок.
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