Супермаркеты страны поставили в прошлом году рекорд по сокращению торговых площадей. Закрывались как региональные сети, так и магазины лидеров рынка, пишут «Ведомости».

Сокращение оказалось сильнейшим с 2008 года. Лидером по числу закрытых магазинов стал «Седьмой континент», говорят специалисты. В течение прошлого года он закрыл восемь гипермаркетов и 10 супермаркетов.