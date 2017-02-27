Супермаркеты страны поставили в прошлом году рекорд по сокращению торговых площадей. Закрывались как региональные сети, так и магазины лидеров рынка, пишут «Ведомости».
Сокращение оказалось сильнейшим с 2008 года. Лидером по числу закрытых магазинов стал «Седьмой континент», говорят специалисты. В течение прошлого года он закрыл восемь гипермаркетов и 10 супермаркетов.
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