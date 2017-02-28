Свершилось то, о чём так долго мечтали российские раллисты – появился монокубок, участники которого будут выступать на автомобилях марки Lada.Подробностями о новой серии делится АВТОСПОРТ.com.ru .

Организаторы

Многоэтапный Кубок по ралли 2017 года Lada Rally Cup будет создан на основании решения ПАО «АВТОВАЗ» и по согласованию с Российской Автомобильной Федерацией.



По поручению ПАО «АВТОВАЗ» функции организатора кубка будет выполнять официальный дилер «Интей Лада». Его генеральный директор Алексей Румянцев станет председателем оргкомитета новой моносерии.



Кубок будет разыгрываться на этапах чемпионата и Кубка России по ралли, проводимых на территории Северо-Западного Федерального округа РФ – в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, а также Псковской и Ленинградской областях.



Этапы

В календарь первого сезона новой моносерии войдут сразу семь этапов, среди которых и снежно-ледовые, и асфальтовые, и гравийные. Откроет Монокубок в ближайший уик-энд карельское Ралли Яккима.



Ралли «Яккима», Карелия – 3-4 марта

Ралли-спринт «Мир автомобиля», Санкт-Петербург – 8 апреля

Ралли «Пушкинские горы», Псковская область – 18-20 мая

Ралли «Белые ночи», Карелия – 29 июня - 1 июля

Ралли «900 озёр», Псковская область – 7-8 июля

Ралли «Выборг», Ленинградская область – 11-12 августа

Ралли «Санкт-Петербург» – 15-16 сентября

Подсчёт очков будет вестись по сумме четырёх лучших результатов, включая обязательный финал в Санкт-Петербурге.



Участники

На сегодня в списке участников Lada Rally Cup шесть гонщиков – Юрий Аршанский, Денис Ростилов, Дмитрий Коротин, Павел Туфрин, Игорь Кротов, Виталий Примак и Никита Филиппов. Ещё один гонщик ведет переговоры об участии.



Призы

Главный приз по итогам сезона – автомобиль Lada Kalina Sport. За второе и третье места участники получат ценные подарки.



В настоящий момент обсуждается вопрос о вручении призов на каждом из этапов, возможно, в форме сертификатов на покупку запчастей для боевого автомобиля.



Техника

К участию в монокубке будут допущены участники на автомобилях Lada Kalina II и Lada Kalina NFR, подготовленных в соответствии с техническими требованиями серии. Машины можно строить самостоятельно, а можно приобрести готовые, построенные заводской раллийной командой. Аренда машин не предусмотрена.



На этапах с грунтовым и гравийым покрытием участники будут использовать монорезину – шины Мастер-Спорт N2 14/60R14, состав С4. При этом вносить какие-либо изменения в оригинальный рисунок протектора запрещено.



На асфальтовых этапах экипажам разрешены только шины для дорожного использования, не имеющие специальной маркировки (аналогичной «Competition Use», «For Rally Use»).



За один этап каждый экипаж может использовать не более шести колёс.



Доставку на гонки комплектов резины, бензина и запасных частей организаторы возьмут на себя.



Устроители Lada Rally Cup не планируют брать никаких денежных взносов за участие в моносерии. Более того они обеспечат оплату базового стартового взноса за участие экипажа на этапе чемпионата или Кубка России, идущего в зачет розыгрыша монокубка.



Пилота и штурмана обеспечат комплектами одежды. Под каждый экипаж в сервис-парке будет организовано место для обслуживания одного спортивного автомобиля в общей зоне.