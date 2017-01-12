Отобранные образцы исследуют по 36 показателям качества и безопасности. Шоколад проверят на наличие эквивалентов масла какао, массовую долю молочного жира, а также содержание сахара. Важным вектором исследования станет выявление фальсифицированной продукции.

В заменителях шоколада или кондитерских плитках исходное сырье натурального шоколада – т.е. какао-масло, зачастую подменяется пальмоядровым, кокосовым маслом или соей.

Результаты всероссийского исследования будут опубликованы на портале Роскачества в преддверии 14 февраля, когда молочный шоколад является одним из самых популярных сладких подарков.