Как сообщили сегодня на АвтоВАЗе, к дилерам поступила новая версия LADA 4х4 в юбилейной комплектации, которая посвящена 40-летию легендарной полноприводной модели. Особенности LADA 4х4 в версии «40 Anniversary» – особая отделка салона и экстерьера, оригинальные диски колес, специальные шильдики с символикой юбилея.

Фото: ПАО "АВТОВАЗ"

В юбилейном исполнении выпускаются 3-дверные и 5-дверные LADA 4х4 с максимальным набором опций, который включает кондиционер, подогрев сидений электропривод и обогрев наружных зеркал. Стоимость трехдверной LADA 4х4 «40 Anniversary» – от 558 900 рублей, 5-дверной – от 603 900 рублей.

Часть юбилейных автомобилей – впервые в заводских условиях – будет окрашена в камуфляж из сочетания трех цветов: светло-зеленого, темно-зеленого и черного. Также для «40 Anniversary» доступна следующая гамма цветов: «бежевый», красный «пламя», «белое облако», темно-оранжевый «терра», серо-синий «борнео». Юбилейные LADA 4х4 оснащаются оригинальными дисками колес – черными для камуфляжной расцветки и черно-серебристыми для других цветов.

В интерьере юбилейный статус подчеркнут новыми цветами обивок и логотипом серии, который вышит на ковриках и нанесен на сиденья.

Фото: ПАО "АВТОВАЗ"

Партия юбилейных LADA 4х4 ограничена – всего будет выпущено 1977 машин (эта цифра означает год начала производства внедорожника). В салоне каждого автомобиля прикреплена табличка с уникальным порядковым номером – от 0001 до 1977.