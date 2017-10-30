Об этом в интервью газете "Известия" сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, «это важно, потому что одна и та же опухоль по исходному клеточному составу в каждом организме персонифицирована, продолжает мутировать, и возникают персональные онкомаркеры».

В будущем можно будет определить онкомаркеры с помощью жидкостной биопсии и добиться регресса онкологического заболевания, наработав индивидуальный «коктейль» из нескольких препаратов, нужных человеку, пояснила министр.

Касаясь законотворческой деятельности, министр выразила надежду, что закон о донорстве органов человека и их трансплантации будет внесен в Госдуму осенью.