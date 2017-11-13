С инициативой выступило министерство образования и науки РФ. Текст законопроекта опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе предлагается стандартизировать информацию об оставшихся без опеки детях, о желающих взять их в свои семьи людях, а также о «недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах, попечителях».

В ведомстве отметили, что люди, лишенные родительских прав, не могут усыновлять детей. Однако списков таких граждан нет в специализированных базах.