С инициативой выступило министерство образования и науки РФ. Текст законопроекта опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
В документе предлагается стандартизировать информацию об оставшихся без опеки детях, о желающих взять их в свои семьи людях, а также о «недобросовестных родителях, усыновителях, опекунах, попечителях».
В ведомстве отметили, что люди, лишенные родительских прав, не могут усыновлять детей. Однако списков таких граждан нет в специализированных базах.
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