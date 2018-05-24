Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей появится и электронный формат одобрения типа транспортного средства. Об этом рассказал заместитель главы Росстандарта Алексей Кулешов. Старт проекта назначен на 1 января 2019 года.

Новация позволит значительно снизить административные барьеры для автопроизводителей. Кроме того, будут исключены любые коррупционные факторы, препятствующие выводу автомобиля на рынок. Единая электронная база поможет ведомствам четко отслеживать выпущенные в обращение транспортные средства, а потребителям — получать точные данные о машинах.