Согласно данным ЦИК, по итогам обработки 99% протоколов Владимир Путин набирает 76,65%, Павел Грудинин - 11,82%, Владимир Жириновский - 5,68%. Ксения Собчак получает 1,66%, Григорий Явлинский - 1,04%, Борис Титов - 0,75%, Максим Сурайкин - 0,68%, Сергей Бабурин - 0,65%.

Явка избирателей на выборах президента составила около 67% после обработки 95% протоколов. Это на 1,5% выше, чем на прошлых президентских выборах 2012 года. Предварительные итоги выборов, а также итоговую явку руководство ЦИК объявит позже.

Явка избирателей на выборы в Самарской области составила 66,91%. Таковы данные регионально избирательной комиссии.