Глава думского комитета по законодательству, единорос Павел Крашенинников накануне предложил исключить высшую меру из статей Уголовного кодекса.
Коллеги депутата из других фракций выступили за то, чтобы сохранить и казнь, и действующий мораторий на её применение.
По данным социологов, россиян, которые выступают за сохранение смертной казни большинство, однако количество сторонников меры постепенно снижается. Согласно последнему опросу Левада-центра, за казнь выступили 44% опрошенных, против – 41%.
Источник Эхо Москвы
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