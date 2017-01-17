Глава думского комитета по законодательству, единорос Павел Крашенинников накануне предложил исключить высшую меру из статей Уголовного кодекса.

Коллеги депутата из других фракций выступили за то, чтобы сохранить и казнь, и действующий мораторий на её применение.

По данным социологов, россиян, которые выступают за сохранение смертной казни большинство, однако количество сторонников меры постепенно снижается. Согласно последнему опросу Левада-центра, за казнь выступили 44% опрошенных, против – 41%.