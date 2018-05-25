Они связаны с проведением чемпионата мира по футболу. Указ президента России Владимира Путина, принятый еще в прошлом году, запрещает любой оборот травматического и сигнального оружия, перцовых баллончиков и электрошокеров.

Исключение составляют правоохранительные органы, а также команды по стрелковым видам спорта, которым можно перевозить и использовать оружие на соревнованиях. Остальные же должны хранить оружие и патроны к нему в сейфах или металлических ящиках.

Кроме того, на территории регионов, где проводится футбольный чемпионат мира, нельзя охотиться. А оружейные отделы в специализированных магазинах закроют и опечатают. Ограничения продлятся до 25 июля.