Возле театрального центра, который террористы захватили 15 лет назад, состоится минута молчания. Участники траурной акции выпустят в небо воздушные шары, они символизируют жертв трагедии. В результате захвата заложников и последующей спецоперации погибли 130 зрителей мюзикла «Норд-ост».

Террористы под руководством Мовсара Бараева требовали от Кремля прекращения военной операции в Чечне и проведения переговоров с на тот момент президентом непризнанной Ичкерии Асланом Масхадовым.

В канун очередной годовщины теракта детали спецоперации в интервью агентству «РИА «Новости» рассказала Ирина Хакамада, она входила в группу переговорщиков. Тактику ведения непрерывного диалога с захватчиками театрального центра она назвала правильной.

При этом главным упущением тех дней политик и общественный деятель считает неправильно проведенную реанимацию заложников. Многие тогда погибли в результате применения усыпляющего газа, состав которого до сих пор не известен.