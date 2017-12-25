слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
25 декабря 2017
08:29:16

В России сегодня вспоминают погибших в результате крушения Ту-154 в Черном море

Авиакатастрофа случилась год назад, самолёт Минобороны упал практически сразу после вылета из аэропорта Сочи. Спустя год после трагедии точная причина падения так и не установлена: на днях стало известно, что расследование планируют продлить ещё на несколько месяцев.

По данным ФСБ, следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе ошибка пилотирования, использование некачественного топлива и техническая неисправность.

На борту самолета, который потерпел крушение, находились артисты военного ансамбля имени Александрова, чиновники Минобороны, съёмочные группы российских телеканалов и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

25 декабря
11:57
В заповедной зоне «Самарской Луки» браконьеры убили взрослого лося

Как сообщает пресс-служба нацпарка, это случилось в минувшую субботу

25 декабря
11:36
Тольяттинцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут улететь бесплатно

Если на рейсе будут свободные места

25 декабря
10:53
В Курумоче изменили схему движения автомобилей

Заезд теперь возможен только с Аэропортовского шоссе

25 декабря
10:40
Снегопад серьезно осложнил дорожную обстановку в Самарской области

Как рассказали в ГИБДД, за минувшие сутки на территории области зарегистрировано 23 аварии

25 декабря
10:33
Едва открытая переправа Самара-Рождествено снова закрыта

Сейчас прорабатывается вопрос осуществления перевозок по альтернативному маршруту

25 декабря
10:20
Медицинские учреждения Самарской области пополнились молодыми выпускниками

Об этом рассказали в региональном минздраве

25 декабря
9:53
Цены на бензин в новом году ожидает новый стремительный рост

С 1 января вступают в силу поправки в Налоговый кодекс


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+