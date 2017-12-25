Авиакатастрофа случилась год назад, самолёт Минобороны упал практически сразу после вылета из аэропорта Сочи. Спустя год после трагедии точная причина падения так и не установлена: на днях стало известно, что расследование планируют продлить ещё на несколько месяцев.
По данным ФСБ, следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе ошибка пилотирования, использование некачественного топлива и техническая неисправность.
На борту самолета, который потерпел крушение, находились артисты военного ансамбля имени Александрова, чиновники Минобороны, съёмочные группы российских телеканалов и руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
Источник Эхо Москвы
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