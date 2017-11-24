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24 ноября 2017
08:53:46

В России сегодня в пятый раз стартует акция «черная пятница»

Крупные торговые центры и онлайн-магазины обещают продавать товары со скидкой до 50%. Эксперты традиционно ожидают высокий ажиотаж во время тотальной распродажи. Например, в прошлом году РБК подсчитал, что оборот в «Эльдорадо» и «М.Видео» вырос на 70%.

И это несмотря на то, что российские продавцы не делают скидки до 80-90% — а это, как правило, главная отличительная черта распродаж в США, откуда и пришло выражение «черная пятница». Ожидается, что большая часть товаров будет распродана в онлайн-магазинах.

Эксперты советуют внимательно сравнивать цены на товары в разных точках: нередко продавцы сначала завышают стоимость продукции, и только затем делают скидку. Центр интернет-технологий предлагает даже жаловаться на таких продавцов на специальную «горячую линию Рунета».

А Ассоциация компаний интернет-торговли предложила разработать в России закон «О распродажах» и установить ответственность для нечестных продавцов и покупателей. Первая «черная пятница» в России прошла в 2013 году.

Фото: vk.com




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