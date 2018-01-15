Его цель – подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному обороту. Судя по всему, речь идёт об аналоге системы, которая действует на алкогольном рынке. Вице-премьер Александр Хлопонин утвреждал ранее, что розничные цены на табачные изделия если и вырастут, то незначительно – в среднем на 18 копеек за пачку.

Предполагается, что оценка результатов будет проводиться дважды в год - до 1 июля и до 31 декабря - с последующим докладом правительству. Эксперимент продлится до конца года. В настоящее время в РФ маркируются меховые изделия и лекарства, с этого года планируется маркировать обувь, с 2019-го - одежду и постельное белье.