Его цель – подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконному обороту. Судя по всему, речь идёт об аналоге системы, которая действует на алкогольном рынке. Вице-премьер Александр Хлопонин утвреждал ранее, что розничные цены на табачные изделия если и вырастут, то незначительно – в среднем на 18 копеек за пачку.
Предполагается, что оценка результатов будет проводиться дважды в год - до 1 июля и до 31 декабря - с последующим докладом правительству. Эксперимент продлится до конца года. В настоящее время в РФ маркируются меховые изделия и лекарства, с этого года планируется маркировать обувь, с 2019-го - одежду и постельное белье.
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