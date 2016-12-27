Ее перенесли на сутки из-за крушения Ту-154 над Черным морем.
«Викинг» заявлен как главный российский исторический блокбастер. Еще до выхода фильма появились разговоры, что он может составить конкуренцию немного-немало «Игре престолов».
Над «Викингом» режиссер Андрей Кравчук и компания «Дирекция кино» Константина Эрнста и Анатолия Максимова работали семь лет. В центре сюжета история жизни князя Владимира – того самого, фигура которого вызывает столько разногласий в последние несколько лет. При этом князя Владимира играет главная звезда отечественного кино Даниил Козловский.
Первыми картину увидят жители и гости Москвы, в других городах картина выйдет в прокат послезавтра.
Источник Эхо Москвы
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