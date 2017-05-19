Ее поддерживают более 60-ти городов, в том числе и Тольятти.
Цель мероприятия — показать, что велосипед — это эффективное средство передвижения в большом городе. Это также способ поддержания физической формы и инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.
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