Ее поддерживают более 60-ти городов, в том числе и Тольятти.

Цель мероприятия — показать, что велосипед — это эффективное средство передвижения в большом городе. Это также способ поддержания физической формы и инструмент для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе.