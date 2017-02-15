В России сегодня вспоминают соотечественников, воевавших за пределами страны...



15 февраля стало памятной датой совсем недавно. В этот день 28 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Но вспоминают сегодня всех, кто участвовал в боевых действиях за границей. Как сообщает РИА Новости, после Великой отечественной войны наши граждане побывали еще в 30 вооруженных конфликтах. В результате погибли более 20 тысяч человек.

Самая насыщенная программа будет в столице. В полдень на Поклонной горе состоится акция «Бессмертный батальон». Участники пойдут в шествии с портретами боевых товарищей. Завершится все митингом и возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

В концертном зале «Россия» выступят Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Николай Басков и другие исполнители. Торжественный вечер пройдет в Государственном кремлевском дворце.

Памятные шествия пройдут в других российских городах.

