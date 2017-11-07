Левые движения намеревались организовать различные шествия и митинги. А в северной столице, например, планировалась историческая реконструкция захвата Зимнего дворца, однако, как заявили организаторы, она отменена «по независящим от них причинам».

Ранее заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков предложил снова сделать 7 ноября государственным праздником.