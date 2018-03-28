Он объявлен в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а культурным учреждениям и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные передачи.

В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области сегодня прочтут молитвы по умершим.