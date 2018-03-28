Он объявлен в связи с пожаром в ТЦ в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, а культурным учреждениям и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные передачи.
В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области сегодня прочтут молитвы по умершим.
Говорит, был пьян, инструмент выбросил по дороге домой
Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово
Некоторые боятся, что исполнение закона просто уничтожит их ИП
В минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%
Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам
В департаменте образования администрации ведут прием граждан по этому вопросу
Ее долг перед дочерью перевалил за 100 тысяч рублей