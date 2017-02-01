Они понадобятся для прохода на стадион во время Кубка конфедераций. Центры открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. ID-карты сможет получить лишь тот, кто предъявит билет на матч. Но по паспортам можно будет въехать в России, не получая визу. Также фанатская карточка дает право на бесплатный проезд к месту проведения матча.
Источник НСН
Концерт состоится на сцене ДКиТ...
Об этом заявили в Роспотребнадзоре...
Объявленный в федеральный розыск подозреваемый скрывался и жил по поддельным документам...
За месяц до начала раздачи земельных участников, число претендующих на них значительно выросло...
Это подсчитали в областном правительстве...
Жена футболиста родила мальчика...
Это касается как нового водительского удостоверения, так и старого...