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09 января 2017
13:19:56

Полиция Тольятти нашла пропавшую девушку

14-летняя жительница города ушла из дома 2 января. Сразу после того, как родственники обратились за помощью к правоохранителям, сотрудники полиции приступили к  поискам. На розыск подростка был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и родственников пропавшей, отработали возможные места её нахождения. Ориентировка с приметами девушки была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

В ходе организованных разыскных мероприятий полицейские установили место нахождения девушки, она жила у знакомых в Самаре. В настоящее время вместе с родителями девушка находится дома. В отношении нее никаких противоправных действий не совершалось. По факту произошедшего полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




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