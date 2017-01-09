Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах проиндексированы на 3,9% в соответствии с приказом ФАС России от 23 декабря 2016 года.

Кроме того, для дальнейшего развития пассажирского сообщения и повышения качества предоставляемых услуг Правительством РФ было принято решение о снижении ставки НДС для АО "Федеральная пассажирская компания" в 2017 году до 0%. Во исполнение этого решения ФАС также был подготовлен соответствующий приказ. Высвободившиеся средства АО "ФПК" направит на снижение потребности в госсубсидиях и обновление подвижного состава. По прогнозу компании, 0% ставки позволит приобрести более 100 новых пассажирских вагонов.

Также с 1 января 2017 года вступил в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды будет изменяться стоимость проезда. Зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы. С графиком сезонного изменения тарифов можно ознакомиться в разделе "Пассажирам" на сайте ОАО "РЖД".

Для АО "ФПК" на 2017 год продлено действие права регулирования тарифов в плацкартных и общих вагонах в пределах установленного уровня. Это дает возможность разрабатывать специальные тарифные условия, позволяющие пассажирам приобретать билеты со скидками. В общей сложности в течение 2017 года 213 дней билеты будут продаваться со скидкой.

Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса "Люкс" поездов формирования АО "ФПК", курсирующих во внутригосударственном сообщении, с 1 января 2017 года проиндексированы на 5% к уровню 2016 года. Индексация коснется только тарифов на проезд в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования. В настоящее время под управлением системы находится около 75% поездов АО "ФПК". Таким образом, при заблаговременной покупке билетов пассажиры могут приобрести их по ценам ниже 2016 года.