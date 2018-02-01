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01 февраля 2018
09:13:46

В России с 1 февраля вступают в силу сразу несколько новых законодательных нововведений

Для оформления загранпаспорта нового образца — с биометрическими данными, «зашитыми» в страницу — теперь не обязательно обращаться к сотрудникам миграционной службы МВД. Оформлять документы отныне будут в многофункциональных центрах «Мои документы», госуслугу обязан предоставлять как минимум один МФЦ в городе с населением больше 100 тысяч человек. Ранее большинство центров работало лишь на прием документов — получать готовый загранпаспорт все равно приходилось у сотрудников полиции.

Более 15 миллионов российских льготников, в числе которых инвалиды, ветераны боевых действий и Герои России, с сегодняшнего дня будут получать увеличенную ежемесячную денежную выплату. Индексация, правда, не впечатляющая — всего 2,5 процента.

Те, кто испытывает трудности с финансами, кстати, уже с этого месяца смогут получать так называемый синдицированный кредит — комбинированный займ сразу в нескольких банках в том случае, если необходима особо крупная денежная сумма. Раньше такая услуга была доступна только юридическим лицам и организациям, теперь же воспользоваться ей могут и рядовые россияне.

Источник Эхо Москвы




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