По мнению экспертов, цены на смартфоны Apple уже не опустятся ниже тех, что были в 2015 году.

Ценник на iPhone 6s Plus опустился до рекордно низкого. Например, стоимость модели с 16 ГБ встроенной памяти можно купить по цене от 30 тысяч рублей, а с 32 ГБ за 37 тысяч. Модель с 128 ГБ встроенной памяти можно приобрести за 40 тысяч рублей, сообщает Лайф .

В октябре сообщалось, что в России из-за низкого спроса рухнули цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus. По данным специалистов, в розничных сетях эти смартфоны можно было приобрести за 56,99 и 64,99 тысячи рублей соответственно.