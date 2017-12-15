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15 декабря 2017
10:57:05

В России решили проверить, есть ли крабы в крабовых палочках

Специалисты Роскачества запустили всероссийское исследование традиционного продукта новогоднего стола. Потребительским испытаниям подвергнется 31 бренд из России и Белоруссии. В лучших лабораториях страны крабовые палочки исследуют по 36 показателям.

Проверят, есть ли в них кишечная палочка, сальмонелла или клостридии, ГМО, а также искусственные добавки. Основным вектором исследования станет детальное изучение состава продукта. В частности, будут проведены лабораторные испытания на наличие сои, кукурузы и даже ДНК краба, о чем некоторые производители иногда заявляют на этикетке продукта.

Чтобы потребитель смог правильно выбрать крабовые палочки для новогодних блюд, дегустаторы проверят органолептические показатели вкуса, запаха, цвета и представят рейтинг самых качественных и подходящих для салатов брендов. Результаты предновогоднего исследования будут доступны на сайте Роскачества в последнюю неделю уходящего года.




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