По итогам 2017 года россияне выбросили почти на треть больше твердых коммунальных отходов, чем 11 лет назад. Программы по решению проблемы уже выработаны и реализуются, заметных результатов можно ожидать только через несколько лет.
Но избыток мусора уже сейчас приводит к вспышкам недовольства. Ярким примером острого социального конфликта стали события в Волоколамске, где из-за неконтролируемого состояния полигона дети попали в больницу с подозрением на отравление.
Эксперты говорят, что в стране необходимо ускоренно развивать производство товаров из вторичных материалов.
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