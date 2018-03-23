По итогам 2017 года россияне выбросили почти на треть больше твердых коммунальных отходов, чем 11 лет назад. Программы по решению проблемы уже выработаны и реализуются, заметных результатов можно ожидать только через несколько лет.

Но избыток мусора уже сейчас приводит к вспышкам недовольства. Ярким примером острого социального конфликта стали события в Волоколамске, где из-за неконтролируемого состояния полигона дети попали в больницу с подозрением на отравление.

Эксперты говорят, что в стране необходимо ускоренно развивать производство товаров из вторичных материалов.