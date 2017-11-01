Как пишет газета «Известия », число фальсификата на рынке коньяка составляет 60%. А винные газированные напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа производители выдают за шампанское.

Отмечается, что установление обоснованных цен на коньяк и винные напитки позволит решить эти проблемы.