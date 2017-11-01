Как пишет газета «Известия», число фальсификата на рынке коньяка составляет 60%. А винные газированные напитки, состоящие из спирта, воды, красителей и углекислого газа производители выдают за шампанское.
Отмечается, что установление обоснованных цен на коньяк и винные напитки позволит решить эти проблемы.
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