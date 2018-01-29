Для российских спортсменов, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашения на Игры в Пхенчхан, будут организованы альтернативные соревнования. В них смогут принять участие порядка 500 атлетов.
Кроме россиян в столицу зимних Игр 2014 года позовут и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018-м, подчеркнул источник газеты "Известия" в Минспорте.
Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, отметил он. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде, находятся в отличном состоянии, поэтому старты решено провести именно здесь.
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