Для российских спортсменов, не получивших от Международного олимпийского комитета приглашения на Игры в Пхенчхан, будут организованы альтернативные соревнования. В них смогут принять участие порядка 500 атлетов.

Кроме россиян в столицу зимних Игр 2014 года позовут и иностранных спортсменов, которые по разным причинам не получили олимпийские лицензии в 2018-м, подчеркнул источник газеты "Известия" в Минспорте.

Сочи готов к проведению соревнований самого высокого международного уровня, отметил он. Все объекты, которые были использованы на Олимпиаде, находятся в отличном состоянии, поэтому старты решено провести именно здесь.