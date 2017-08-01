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01 августа 2017
10:42:22

В России прекратил работать еще один туроператор

Туроператор "Вектурия" объявил о приостановке деятельности. На сайте компании сообщается, что связано это с невозможностью выполнить обязательства по договорам из-за ограбления офиса и падения спроса на туры.

Туроператор работал на рынке 7 лет. В едином федеральном реестре он значится как оператор по внутреннему туризму с фингарантией в полмиллиона рублей, передает «Интерфакс».

 

Источник НСН




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