Туроператор "Вектурия" объявил о приостановке деятельности. На сайте компании сообщается, что связано это с невозможностью выполнить обязательства по договорам из-за ограбления офиса и падения спроса на туры.
Туроператор работал на рынке 7 лет. В едином федеральном реестре он значится как оператор по внутреннему туризму с фингарантией в полмиллиона рублей, передает «Интерфакс».
Источник НСН
В горадминистрации рапортуют о скором начале дворов...
Новая набережная включена в обзорный кольцевой туристический маршрут Тольятти...
40-летний житель города еще в марте 2015 рассказывал, что от его дома на улице Матросова похищен автомобиль «LADA KALINA»...
В многоквартирных домах ремонт неработающих лифтов не должен превышать 24 часов...
Такой законопроект разработан ведомством и размещен на сайте нормативных актов...
Программа такова...
Процент акцизных отчислений от продажи алкоголя на конкретной территории будет возвращаться в микрорайон...