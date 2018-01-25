Депутаты от ЛДПР уже сегодня внесут в Госдуму такой законопроект. Авторы документа, ссылаясь на оценки специалистов, отмечают, что ежегодно в России более 60 тысяч человек умирают из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.
Депутаты поставили в пример страны ЕС: там нельзя рекламировать безрецептурные лекарственные препараты.
Источник Маяк
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