Депутаты от ЛДПР уже сегодня внесут в Госдуму такой законопроект. Авторы документа, ссылаясь на оценки специалистов, отмечают, что ежегодно в России более 60 тысяч человек умирают из-за самолечения, бесконтрольно принимая рекламируемые таблетки.

Депутаты поставили в пример страны ЕС: там нельзя рекламировать безрецептурные лекарственные препараты.