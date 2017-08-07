Парламентарий из Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой об установке автоматов для приёма стеклотары в супермаркетах, а также введения залоговой стоимости бутылки, которая будет прописываться на ней и гарантированно возвращаться потребителю.
Депутат в своей идее опирался не только на советскую практику, но и на опыт Финляндии. По мнению Петрова, это поможет увеличить число рабочих мест в утилизационной отрасли, а также разгрузить российские свалки.
Источник НСН
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