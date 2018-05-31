Соответствующую инициативу федеральный проект «Трезвая Россия» направит в администрацию президента, кабмин и МВД. Как рассказал руководитель проекта Султан Хамзаев, способы и механизмы привлечения молодёжи к употреблению наркотиков постоянно трансформируются. В частности, продавцы запрещённых веществ используют социальные сети, мессенджеры и SMS.

«Распространение наркотиков через интернет — это киберпреступность, поэтому должна быть киберполиция, которая будет бороться с каналами распространения», — заявил Хамзаев. Он добавил, что организации следует дать право вести розыск преступников и за пределами России.