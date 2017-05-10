Президенту направлен проект закона о поддержке многодетных семей. Документ предусматривает приравнивание деятельности по воспитанию детей к трудовому стажу, право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями, а также введение в России налога на малодетность, пишут "Известия ". Налог подразумевается для бездетных не по медицинским показателям и для семей с одним ребенком — его размер пока не определен, уточняет газета.

также предлагается установить ежемесячные денежные выплаты в зависимости от количества детей: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью–семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.