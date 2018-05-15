В базу данных Госдумы внесен соответствующий законопроект. Авторы инициативы считают, что ветераны и инвалиды боевых действий должны получать пособие в размере не менее половины от прожиточного минимума.
В России проживает около 1 миллиона 300 тысяч ветеранов. Таким образом, на реализацию инициативы понадобится около 37 миллиардов рублей.
Депутаты подчеркивают, что выплаты позволят заметно повысить уровень жизни ветеранов и увеличить их покупательную способность, что, в свою очередь, принесет пользу бюджету.
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