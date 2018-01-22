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22 января 2018
09:41:06

В России предлагают разрешить регистрацию в социальных сетях только по паспортам

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента сегодня. Если инициатива вступит в силу, тогда перед тем, как завести аккаунт, физическое лицо будет обязано предоставлять в электронной форме документ, удостоверяющий личность, для подтверждения фамилии, имени, отчества и возраста, а также согласие на обработку его персональных данных.

Также отмечается, что регистрация несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, должна осуществляться только с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов. За невыполнение требований предусмотрен административный штраф: для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Автор законопроекта депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов пояснил, что основная цель предложенных изменений — защитить молодёжь от «пагубных явлений, поджидающих их в сети».

Источник RT




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