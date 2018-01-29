Это необходимо для улучшения их видимости на автомагистралях. К такому выводу пришли специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Также сделать знак заметнее можно, увеличив его размер или добавив мерцающую светодиодную подсветку по контуру.

В Минтрансе говорят, что применение новаций на практике возможно уже сейчас, и внесения изменений в законодательство не требуется. Эксперты согласны с тем, что знаки на скоростных трассах нужно сделать заметнее: сейчас они могут «расплываться» в глазах у водителя или сливаться с рекламными щитами.