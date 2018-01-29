Это необходимо для улучшения их видимости на автомагистралях. К такому выводу пришли специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Также сделать знак заметнее можно, увеличив его размер или добавив мерцающую светодиодную подсветку по контуру.
В Минтрансе говорят, что применение новаций на практике возможно уже сейчас, и внесения изменений в законодательство не требуется. Эксперты согласны с тем, что знаки на скоростных трассах нужно сделать заметнее: сейчас они могут «расплываться» в глазах у водителя или сливаться с рекламными щитами.
Источник Известия
Текст описывает один день учителя немецкой словесности в 40-е годы прошлого века
Пожар в автомастерской, которая находится на Московском проспекте, вспыхнул в минувшие выходные.
Его организаторы хотят привлечь внимание общественности к проблемам жителей Ставропольского района
Внимание активистов привлек мужчина за рулем автомобиля «Опель Астра»
До 15 марта организаторы выберут 1400 жителей региона, которые будут работать на стадионе
Да и старые, а особенно те, что в лесу, сохранить не могут.