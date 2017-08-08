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08 августа 2017
08:05:46

В России предлагают изменить систему выписывания штрафов для автомобилистов

С инициативой выступил координатор движения автомобилистов «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов.

Автолюбители жалуются на ошибочные штрафы, но доказать свою правоту в настоящее время не могут. Возникает абсурдная ситуация.

«Возникает странная ситуация: пришел штраф, а обжаловать его невозможно – никакие доказательства ГИБДД не принимает. Более того: само постановление не содержит никаких доказательств вины человека. Там просто фотография автомобиля и цифра – скорость, с которой он ехал. Но простите: на основания чего эта цифра получена? Где доказательства? То, что камера была проверена год назад, не гарантирует ничего», - сказал Шкуматов.

Газета «Коммерсант» написала, что растет число жалоб московских автовладельцев на видеосистему фиксации нарушений ПДД «Автоураган». По мнению водителей, на основе ее фотографий им выписаны неоправданные штрафы за превышение скорости. Сейчас эти сообщения проверяет ГИБДД.

Источник НСН




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