"В социальных сетях набирает обороты новый "тренд": дети "покупают" свою смерть. При установке мобильного приложения за ребенком закрепляется куратор, контролирующий выполнение заданий, последним этапом которых является суицид", — говорится в проекте протокольного поручения, который есть в распоряжении РИА Новости.

Как сообщил спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин, профильные депутаты вместе с правоохранителями займутся борьбой с появившимся в соцсетях приложением, которое толкает детей на самоубийства.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что уже направлен соответствующий запрос во все правоохранительные и уполномоченные органы, которые призваны обеспечивать безопасность детей.