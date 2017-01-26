"В социальных сетях набирает обороты новый "тренд": дети "покупают" свою смерть. При установке мобильного приложения за ребенком закрепляется куратор, контролирующий выполнение заданий, последним этапом которых является суицид", — говорится в проекте протокольного поручения, который есть в распоряжении РИА Новости.
Как сообщил спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин, профильные депутаты вместе с правоохранителями займутся борьбой с появившимся в соцсетях приложением, которое толкает детей на самоубийства.
Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что уже направлен соответствующий запрос во все правоохранительные и уполномоченные органы, которые призваны обеспечивать безопасность детей.
Источник Маяк
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