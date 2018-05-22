Об этом заявила замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Новые документы будут выдавать о бывшим гражданам СССР, проживающих на территории России более 15 лет, людям, освобожденным из мест лишения свободы, а также тем, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство.

Законопроект МВД позволяет подавать заявление на гражданство «не только по месту жительства, но и по месту пребывания». В удостоверении будет фото, основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания. Новый документ впоследствии позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.