Об этом заявила замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. Новые документы будут выдавать о бывшим гражданам СССР, проживающих на территории России более 15 лет, людям, освобожденным из мест лишения свободы, а также тем, кто прибыл в страну в детском возрасте, но не смог получить гражданство.
Законопроект МВД позволяет подавать заявление на гражданство «не только по месту жительства, но и по месту пребывания». В удостоверении будет фото, основные данные о владельце, а также адрес его фактического проживания. Новый документ впоследствии позволит претендовать на получение разрешения на временное проживание в России.
Источник Известия
Это первая полимерная банкнота регулятора
На днях здесь завершился капитальный ремонт
Праздник пройдет в 69 тольяттинских школах
Об этом рассказал глава Минтруда Максим Топилин
Goran Bregovich, Gottard, Paul Oakenfold, ДДТ, Чайф, Дискотека Авария
Обучение прошли порядка 80 человек
Только за первые 2 часа инспекторы составили 7 административных материалов...