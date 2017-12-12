Принят предварительный национальный стандарт, разрешающий их использование по всей стране. Ранее знаки в качестве эксперимента устанавливали на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира и Саратова. Среди них — «Запрет въезда на перекресток в случае затора» и «Диагональный пешеходный переход».
Первый будут применять для дополнительного визуального обозначения «вафельной разметки» или перекрестка там, где этой разметки нет. Второй позволит пешеходам переходить дорогу наискосок.
Появилась в новом стандарте и табличка «Глухие пешеходы». Ее будут устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха.
В списке новых — также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос.
Источник Известия
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