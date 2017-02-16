ВНИИ молочной промышленности разрабатывает стандарты, согласно которым продукты, содержащие больше половины жира растительного происхождения, потеряют право называться молочными. Разработку стандарта хотят завершить до конца года, затем изменения должны поступить на рассмотрение Европейской экономической комиссии. Основная идея новшества заключается в том, чтобы обязать производителей правильно называть свой товар. Т

ак, молочной продукции с содержанием растительного жира более 51% может быть дано название «молокорастительные продукты». Если же творог или молочный десерт содержит менее 5% молочного жира, его предлагается назвать «аналогом молочной продукции». Сейчас такая продукция находится практически вне правового поля, и потребитель не может ее достоверно идентифицировать.