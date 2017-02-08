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08 февраля 2017
08:06:50

В России появятся карточки с баллами для обмена на продукты

Минпромторг рассчитывает в этом году запустить программу адресной продовольственной помощи. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил глава министерства Денис Мантуров на заседании "Единой России".

Речь идет о стратегии продовольственной помощи, разработанной еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться "эквиваленты денежных средств" — баллы или бонусы. На них можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

Мантуров подчеркнул, что это не накопительная система, и люди, получившие "эквиваленты денежных средств", будут обязаны их потратить.

По его словам, эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

Программа получила поддержку Минэкономразвития, Минпромторг доработает ее с Министерством финансов, добавил Мантуров.

"Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой", — сказал министр.

Ранее Минпромторг оценивал запуск программы на уровне 140 миллиардов рублей.




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