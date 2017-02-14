Она будет посвящена Чемпионату мира по футболу-2018, рассказал первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.
Он уточнил, что и на ощупь и по качеству материала она другая. "Гознак" впервые столкнется с такой технологией, которые ЦБ торопится внедрить, передает «Интерфакс».
В Банке России хотят поэкспериментировать, как пластиковые деньги будут вести себя в обращении. Важно, чтобы они выдерживали холод и, например, стирку в брюках.
Источник НСН
В очередном туре женского чемпионата страны «Лада» принимает «Ростов-Дон» из Ростова-на-Дону...
Так считает глава Роскомнадзора Александр Жаров...
Они начнут действовать с 1 апреля...
Это касается почти половины населения губернии...
Предполагается, что трезвые водители от лишних расходов будут освобождены...
В тольяттинском театре объявили о кастинге...
16 февраля пройдет целевой прием граждан по вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи...