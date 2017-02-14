Она будет посвящена Чемпионату мира по футболу-2018, рассказал первый зампред Банка России Георгий Лунтовский.

Он уточнил, что и на ощупь и по качеству материала она другая. "Гознак" впервые столкнется с такой технологией, которые ЦБ торопится внедрить, передает «Интерфакс».

В Банке России хотят поэкспериментировать, как пластиковые деньги будут вести себя в обращении. Важно, чтобы они выдерживали холод и, например, стирку в брюках.