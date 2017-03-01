Она будет состоять из почти 2-х кг золота 999-й пробы. Об этом сообщается на сайте регулятора, пишет Газета. Денежный знак планируют выпустить в течение года тиражом до 50 штук.
В десятку вошли Золотые ворота Владимира, скульптура «Родина-мать зовет!», Мамаев Курган Волгограда, Нижегородский кремль и рад других. Монета будет посвящена 10 финалистам конкурса по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 тысячи рублей
Источник Маяк
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